Одно из слагаемых равно 56 и оно составляет 7 15-тых суммы второе слагаемое неизв.
Математика
Одно из слагаемых равно 56 и оно составляет 7 15-тых суммы второе слагаемое неизв.
Ответ(ы):
Гость:
56 : 7 = 8 * 15 = 120 или 56 : 7 *15 = 120.
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