Помогите решить уравнение 9410-22--a=232
Математика
Помогите решить уравнение 9410-22--a=232
Ответ(ы):
Гость:
1) 9410-22=9388 2) 9388-а=232 3) а=9388-232 4) а=9156 Ответ: 9156.
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