Придумай со словом кораблик два предложения так чтобы в первом предложений это слово должно быть подлежащим а во втором дополнением Запиши придуманные предложения ПОМОГИТЕ ! SOS !

Русский язык
Придумай со словом кораблик два предложения так чтобы в первом предложений это слово должно быть подлежащим а во втором дополнением Запиши придуманные предложения ПОМОГИТЕ ! SOS !
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кораблик плывёт по реке Парус кораблика сломан
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
H2S распадается на ионы в ОВР?
Ответить
Алгебра
Сумма двух чисел 28, а их произведение -144. найдите эти числа. помогите решить плизз
Ответить
Русский язык
Найти причастие во всём тексте ПОМОГИТЕ ПОЖ СРОЧНО НАДО К 13.00 СЕГОДНЯ
Ответить
Математика
Найдите НОД и НОК чисел;(123 и 63) (48 90 и 150) и (96 54 и 213) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответить
Алгебра
20 и 21 Упростите выражение и решите систему неравенств
Ответить