Придумай со словом кораблик два предложения так чтобы в первом предложений это слово должно быть подлежащим а во втором дополнением Запиши придуманные предложения ПОМОГИТЕ ! SOS !
Русский язык
Придумай со словом кораблик два предложения так чтобы в первом предложений это слово должно быть подлежащим а во втором дополнением Запиши придуманные предложения ПОМОГИТЕ ! SOS !
Ответ(ы):
Гость:
Кораблик плывёт по реке Парус кораблика сломан
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