Придумай со словом кораблик два предложения так чтобы в первом предложений это слово должно быть подлежащим а во втором дополнением Запиши придуманные предложения ПОМОГИТЕ ! SOS !

Русский язык

Придумай со словом кораблик два предложения так чтобы в первом предложений это слово должно быть подлежащим а во втором дополнением Запиши придуманные предложения ПОМОГИТЕ ! SOS !

Автор: Гость