При каких условиях можно наэлектризовать кусок меттала?

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При условии что кусок металла будет находится в диэлектрической среде и заряд с него стекать не будет. Электрическая емкость предмета зависит от площади поверхности и диэлектрической проницаемости окружающей среды, но вообще, металл является проводником электричества и удерживать его он не будет.