Составьте 5-6 предложений со словами наречиями и категорий состояния ПОЖАЛУЙСТА ??ОМОГИТЕ СРОЧНОООО
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Составьте 5-6 предложений со словами наречиями и категорий состояния ПОЖАЛУЙСТА ??ОМОГИТЕ СРОЧНОООО
Ответ(ы):
Гость:
Мне грустно потому что весело тебе На деревне было пусто и тихо В совершенно пустом зале было светло Первый день я провела очень скучно Ночью была тёплая погода, но к утру стало свежо
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