На территории лесопарка высадили 2568 саженцев ели, что в 12 раз больше, чем саженцев лиственницы Сколько всего саженцев этих деревьев высадили в лесопарке?
Математика
На территории лесопарка высадили 2568 саженцев ели, что в 12 раз больше, чем саженцев лиственницы Сколько всего саженцев этих деревьев высадили в лесопарке?
Ответ(ы):
Гость:
2568:12=214 2568+214=2782
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