На территории лесопарка высадили 2568 саженцев ели, что в 12 раз больше, чем саженцев лиственницы Сколько всего саженцев этих деревьев высадили в лесопарке?

Математика

На территории лесопарка высадили 2568 саженцев ели, что в 12 раз больше, чем саженцев лиственницы Сколько всего саженцев этих деревьев высадили в лесопарке?

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