Что в ставить на место пропущенных слов. Что это за странн_ существо. Голова лошадин_. Конёк. Детенышей он таскает в сумке. Живёт конёк в тёпл_ тропическ_ морях. Вот он нкторопливо движется по. Вертикали рыбки почти нет. Морски...
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Что в ставить на место пропущенных слов. Что это за странн_ существо. Голова лошадин_. Конёк. Детенышей он таскает в сумке. Живёт конёк в тёпл_ тропическ_ морях. Вот он нкторопливо движется по. Вертикали рыбки почти нет. Морские коньки.
Ответ(ы):
Гость:
На пропущенных местах нам надо вставить окончания. страннОЕ существо голова лошадинАЯ в тёплЫХ тропическИХ морях
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