Какое проверачное у слово директор
Русский язык
Какое проверачное у слово директор
Ответ(ы):
Гость:
Помоему это словарное слово...ПОМОЕМУ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Отметить слова, в которых букв больше чем звуков: А. узкая,еловый, ягодка Б. деревья,ясень,съемка В. грусть,картофель,дождь Г. ель,якорь,юла
Математика
Математика
Товарный поезд прошёл 315 км.он был в пути до остановки 3 часа и после остановки 4 часа. сколько километров проще поезд до и после остановки, если ...