написать краткое сочинение про любимую игрушку про игрушечного зайчика он у меня розово-белый

Русский язык
написать краткое сочинение про любимую игрушку про игрушечного зайчика он у меня розово-белый
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну примерно так:) когда я был-(а) маленькой(-им) мне подарили (купили) маленького (большого) плюшевого зайчика. Мне он очень понравился и я сразу же его полюбил(-а) его. С этим зайкой я ела,играла, и даже ложилась спать. Сейчас,я вырос(-ла),но все равно по-прежнему очень люблю своего зайку.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ежедневно на поливку огорода расходовали 3 ведра воды утром,и 6 вёдер воды вечером сколько израсходовали за 4 дня.реши задачу двумя способами 1)...
Ответить
Математика
Чтобы связать три одинаковых шарфа,потребуется 675г.шерсти.Сколько таких шарфов можно связать из трёх килограммов шерсти?
Ответить
Математика
ПОЖАЛ УСТА !!! СРОЧНО !!! ПОМОГИТЕ !!!
Ответить
Русский язык
Какое проверачное у слово директор
Ответить
Литература
Тарас Бульба и казачество, цитаты.
Ответить