написать краткое сочинение про любимую игрушку про игрушечного зайчика он у меня розово-белый

Гость: Гость:

Ну примерно так:) когда я был-(а) маленькой(-им) мне подарили (купили) маленького (большого) плюшевого зайчика. Мне он очень понравился и я сразу же его полюбил(-а) его. С этим зайкой я ела,играла, и даже ложилась спать. Сейчас,я вырос(-ла),но все равно по-прежнему очень люблю своего зайку.