написать краткое сочинение про любимую игрушку про игрушечного зайчика он у меня розово-белый
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написать краткое сочинение про любимую игрушку про игрушечного зайчика он у меня розово-белый
Ответ(ы):
Гость:
Ну примерно так:) когда я был-(а) маленькой(-им) мне подарили (купили) маленького (большого) плюшевого зайчика. Мне он очень понравился и я сразу же его полюбил(-а) его. С этим зайкой я ела,играла, и даже ложилась спать. Сейчас,я вырос(-ла),но все равно по-прежнему очень люблю своего зайку.
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