Первый отрезок на 8 см длиннее второго а третий на 4см короче второго. На сколько см первый отрезок длиннее третьего.
Математика
Первый отрезок на 8 см длиннее второго а третий на 4см короче второго. На сколько см первый отрезок длиннее третьего.
Ответ(ы):
Гость:
8+4=12 на 12 см вот ответ
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