Первый отрезок на 8 см длиннее второго а третий на 4см короче второго. На сколько см первый отрезок длиннее третьего.

Математика

Первый отрезок на 8 см длиннее второго а третий на 4см короче второго. На сколько см первый отрезок длиннее третьего.

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