Пешеход (его скорость 5 км/ч) вышел из города. Спустя 2 ч за ним следом отправился ве??осипедист (его скорость 8 км/ч). Определите через сколько времени произойдет встреча велосипедиста и пешехода?

Математика

Пешеход (его скорость 5 км/ч) вышел из города. Спустя 2 ч за ним следом отправился ве??осипедист (его скорость 8 км/ч). Определите через сколько времени произойдет встреча велосипедиста и пешехода?

Автор: Гость