Пешеход (его скорость 5 км/ч) вышел из города. Спустя 2 ч за ним следом отправился ве??осипедист (его скорость 8 км/ч). Определите через сколько времени произойдет встреча велосипедиста и пешехода?

Математика
Пешеход (его скорость 5 км/ч) вышел из города. Спустя 2 ч за ним следом отправился ве??осипедист (его скорость 8 км/ч). Определите через сколько времени произойдет встреча велосипедиста и пешехода?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не через сколько ;-) короче...Ладно.
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