Петя и Коля получили на лето большое задание по математике, состоящее из одинаков??го количества задач. После того как Петя решил 123 задачи, а Коля – 159 задач, Пете осталось решить в пять раз больше задач, чем Коле. Сколько з...
Математика
Петя и Коля получили на лето большое задание по математике, состоящее из одинаков??го количества задач. После того как Петя решил 123 задачи, а Коля – 159 задач, Пете осталось решить в пять раз больше задач, чем Коле. Сколько задач должен решить каждый мальчик за лето?
Ответ(ы):
Гость:
Х - задач осталось решить Коле 5х - задач осталось Пете 159 + х = 123 + 5х 159 - 123 = 5х - х 36 = 4х х = 36 /4 х = 9 задач осталось решить Коле 9 * 5 = 45 задач осталось решить Пете 159 + 9 = 168 задач всего у Коли 123 + 45 = 168 задач всего у Пети Ответ по 168 задач
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