Петя и Коля получили на лето большое задание по математике, состоящее из одинаков??го количества задач. После того как Петя решил 123 задачи, а Коля – 159 задач, Пете осталось решить в пять раз больше задач, чем Коле. Сколько з...

Математика

Петя и Коля получили на лето большое задание по математике, состоящее из одинаков??го количества задач. После того как Петя решил 123 задачи, а Коля – 159 задач, Пете осталось решить в пять раз больше задач, чем Коле. Сколько задач должен решить каждый мальчик за лето?

Автор: Гость