Петя задумал число.Если из этого числа вычесть 216 и полученную разность вычесть из 408,то получим 159.Какое число загадал Петя.Киньте пожалуйста уравнением

Математика
Петя задумал число.Если из этого числа вычесть 216 и полученную разность вычесть из 408,то получим 159.Какое число загадал Петя.Киньте пожалуйста уравнением
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Гость:
159+408=567 567+216=783 Ответ 783
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