Петя задумал число.Если из этого числа вычесть 216 и полученную разность вычесть из 408,то получим 159.Какое число загадал Петя.Киньте пожалуйста уравнением

Математика

Петя задумал число.Если из этого числа вычесть 216 и полученную разность вычесть из 408,то получим 159.Какое число загадал Петя.Киньте пожалуйста уравнением

Автор: Гость