Плиз синтаксический разбор предложения -За основу взята печать старинного металургического завода, основанного в эпоху Петра |.за ранее спасибо

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Плиз синтаксический разбор предложения -За основу взята печать старинного металургического завода, основанного в эпоху Петра |.за ранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повест., невоскл., простое, двусоставное, распространённое, осложнено причаст. оборотом, выраженным определением Подлежащее: печать сказуемое: взята дополнения: за основу, завода, Петра I обстоятельство: в эпоху определения: старинного, металургического
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