Плиз синтаксический разбор предложения -За основу взята печать старинного металургического завода, основанного в эпоху Петра |.за ранее спасибо

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Плиз синтаксический разбор предложения -За основу взята печать старинного металургического завода, основанного в эпоху Петра |.за ранее спасибо

Автор: Гость