Площадь первого участка 120м2,второго 160м2.При одинаковой норме высева на 1м2 на перв??м участке высеяли семян ржи на 1кг меньше,чем на втором.Объясни,что означают выражения.160-120 1000:(160-120) 1000:(160-120)*160

Математика
Площадь первого участка 120м2,второго 160м2.При одинаковой норме высева на 1м2 на перв??м участке высеяли семян ржи на 1кг меньше,чем на втором.Объясни,что означают выражения.160-120 1000:(160-120) 1000:(160-120)*160
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)160-120=40 (кв м)-разница в площадях участков Значит на 40 кв м засеяли 1 кг (1000 г) семян ржи 2)1000:(160-120)=1000:40=25 (г)-семян высевается на 1 кв м 3)1000:(160-120)*160=25*160=4000 (г)=4 (кг)-семян высеяли на втором участке если надо: 4)1000:(160-120)*120=25*120=3000 (г)=3 (кг)-семян высеяли на первом участке
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