Площадь прямоугольника 42 см.найди ширину прямоугольника если его длина 7 см .найди периметр прямоугольника
Математика
Площадь прямоугольника 42 см.найди ширину прямоугольника если его длина 7 см .найди периметр прямоугольника
Ответ(ы):
Гость:
6*4=24 длина S=a*b=6*24=144 площадь P=(a+b)*2=(6+24)*2=60 периметр Ну вот как-то так
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