Площадь прямоугольника в 3 раза больше площади квадрата со стороной 10см.чему равн?? ширина прямоугольника, если его длина 20см.

Математика

Площадь прямоугольника в 3 раза больше площади квадрата со стороной 10см.чему равн?? ширина прямоугольника, если его длина 20см.

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