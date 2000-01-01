Площадь садового участка прямоугольной формы равна 6 а.Могут ли длины сторон этог?? участка принимать значения 300м и 300м б 10м и 60м в60м и 60 м 20 м и 30 м
Математика
Площадь садового участка прямоугольной формы равна 6 а.Могут ли длины сторон этог?? участка принимать значения 300м и 300м б 10м и 60м в60м и 60 м 20 м и 30 м
Ответ(ы):
Гость:
6га=60000м^2 площадь прямоугольника равна a*b должно быть 300м*200м 30м*2000м
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