Площадь садового участка прямоугольной формы равна 6 а.Могут ли длины сторон этог?? участка принимать значения 300м и 300м б 10м и 60м в60м и 60 м 20 м и 30 м

Математика

Площадь садового участка прямоугольной формы равна 6 а.Могут ли длины сторон этог?? участка принимать значения 300м и 300м б 10м и 60м в60м и 60 м 20 м и 30 м

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