Площадь участка равна 1500 м2.Выполни необходимые вычисления и заполни таблицу. /------------------------------/ /Участок /Дом Сад Огород Длина Ширина Площадь / / / / / / /

Математика
Площадь участка равна 1500 м2.Выполни необходимые вычисления и заполни таблицу. /------------------------------/ /Участок /Дом Сад Огород Длина Ширина Площадь / / / / / / /
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина участка 30+10+10 = 50 м Длина участка 1500:50 = 30 м Огород: длина - 50, ширина -10, S = 50*10=500 м2 Сад: Sсада = 50*20 - Sдома= 50*20- 10*12 = 1000-120 = 880 м Площадь дома 10*12 = 120 м2
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