Площадь участка земли прямоугольной формы 52500 м2.При изображении этого участка на плане,составленном масштабе 1:5000,получился прямоугольник длиной 6 см.Найти ширину участка местности.
Математика
Площадь участка земли прямоугольной формы 52500 м2.При изображении этого участка на плане,составленном масштабе 1:5000,получился прямоугольник длиной 6 см.Найти ширину участка местности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) найдем фактическую длину участка 6см*5000=30000см=300м 2) найдем фактическую ширину участка: 52500м2:300м=175м Ответ: 175м
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