По небу ползут серые тучи разбор предложения

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По небу ползут серые тучи разбор предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тучи-подлежащее, выраженное существительным, подчеркивается одной чертой. ползут- сказуемое,выраженное глаголом,подчеркивается двумя линиями. По небу-обстоятельство, выраженное существительным, подчеркивает как тире точка, тире точка. ну вот так -.-.-.- Серые-определение,выраженное прилагательным, подчеркивается волнистой линией.
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