По небу ползут серые тучи разбор предложения
Русский язык
По небу ползут серые тучи разбор предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тучи-подлежащее, выраженное существительным, подчеркивается одной чертой. ползут- сказуемое,выраженное глаголом,подчеркивается двумя линиями. По небу-обстоятельство, выраженное существительным, подчеркивает как тире точка, тире точка. ну вот так -.-.-.- Серые-определение,выраженное прилагательным, подчеркивается волнистой линией.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
Токарь за 45 мин. изготовил 21 деталь 1)за какое время токарь изготовил 14 деталей 2)??колько деталей теперь изготовил за час