По небу ползут серые тучи разбор предложения

Гость: Гость:

Тучи-подлежащее, выраженное существительным, подчеркивается одной чертой. ползут- сказуемое,выраженное глаголом,подчеркивается двумя линиями. По небу-обстоятельство, выраженное существительным, подчеркивает как тире точка, тире точка. ну вот так -.-.-.- Серые-определение,выраженное прилагательным, подчеркивается волнистой линией.