По течению катер прошел 150 километров за 5 часов против течения его скорость была на 12 километров в час меньше чем по течению Сколько километров катер прошёл против течения за 3 часа

Математика
По течению катер прошел 150 километров за 5 часов против течения его скорость была на 12 километров в час меньше чем по течению Сколько километров катер прошёл против течения за 3 часа
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть V- собственная скорость катера х- скорость течения реки 5(V+х) =150 V+х=150/5=30 - скорость катера по течению (V+х) -(V-х) =12, тогда V+х-V+х=12, 2х=12, х=6 - скорость течения реки собственная скорость катера 30-6=24, скорость катера против течения 24-6=18, за три часа против течения катер пройдет 18*3=54
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