По течению катер прошел 150 километров за 5 часов против течения его скорость была на 12 километров в час меньше чем по течению Сколько километров катер прошёл против течения за 3 часа

Математика

По течению катер прошел 150 километров за 5 часов против течения его скорость была на 12 километров в час меньше чем по течению Сколько километров катер прошёл против течения за 3 часа

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