Почему Антарктида является самым холодным материком на Земле?
География
Почему Антарктида является самым холодным материком на Земле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На полюсах мало солнечного света.они плохо прогреваются
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