Почему Чацкий решил пока не уезжать из дома Фамусова, а спрятаться и подождать?
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Почему Чацкий решил пока не уезжать из дома Фамусова, а спрятаться и подождать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Фамусова дочь на выданье, поэтому присутствие Чацкого в его доме нежелательно: в те времена охотно принимали потенциальных женихов. Чацкий на роль жениха Софьи, по мнению Павла Афанасьевича, мечтающкго о зяте "с чинами и звездами", не тянул, потому что 1) не служил (Чацкий. Служить бы рад - прислуживаться тошно) ; 2) не имел чинов (Чацкий. Чины людьми даются, а люди могут обмануться) ; 3) не богат (Фамусов. Будь плохонький, а если неберётся душ тысячи две родовых, тот и жених) , у Чацкого, как следует из спора Фамусова и Хлёстовой, 300 или 400 душ. ФАМУСОВ И ЧАЦКИЙ Чацкий - нежеланный гость не только в доме Фамусова, но и в других домах. Вспомните, как княгиня Тугоуховская, едва увидев Чацкого (новое для неё лицо) , тут же требует, чтобы её муж звал его на обед - ещё бы: шесть дочерей на выданье! Пока князь, шаркая, движется в направлении Чацкого, она расспрашивает Наталью Дмитриевну: "Он камер-юнкер? " - "Нет". - "Богат? " - "О нет! " И, забыв о приличиях, старая княгиня на весь зал кричит: "Князь, князь, назад! " Дочерей пристроить, конечно, надо, но не выдавать же одну из них за небогатого дворянина без чинов! Кроме всего прочего, Чацкий - нежеланный гость в доме Фамусова и потому, что не разделяет взглядов Павла Афанасьевича и его окружения, обо всём имеет своё собственное мнение, высказывает его без оглядки на людей, которые побогаче, познатнее его.
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