Почему очарование осени можно увидеть только в лесу?
Русский язык
Почему очарование осени можно увидеть только в лесу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что, в лесу больше деревьев, нет городской суматохи и можно спокойно смотреть на красоты природы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста определить падеж вот этих слов: юг, ласточки, скворцы, зяблики, дороги, ветке, лесу, лесом.
Математика
Математика
Сколько будет 143× 4+76×8 194×5-86×3 (60000-44900)×3 382000+287×2 63709×5 200457×7 Только с расписов??нием