Почему очарование осени можно увидеть только в лесу?

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Почему очарование осени можно увидеть только в лесу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что, в лесу больше деревьев, нет городской суматохи и можно спокойно смотреть на красоты природы.
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