Почтальон должен разнести 8 телеграмм. Он уже разнёс 6 телеграмм.Сколько телеграмм ему ещё надо разнести ?напишите схему
Математика
Почтальон должен разнести 8 телеграмм. Он уже разнёс 6 телеграмм.Сколько телеграмм ему ещё надо разнести ?напишите схему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было- 8 т. Разнес - 6т. Осталось - ?
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