Почтальон должен разнести 8 телеграмм. Он уже разнёс 6 телеграмм.Сколько телеграмм ему ещё надо разнести ?напишите схему

Математика

Почтальон должен разнести 8 телеграмм. Он уже разнёс 6 телеграмм.Сколько телеграмм ему ещё надо разнести ?напишите схему

Автор: Гость