Под корнем 7x-6=x решите уравнение. Спасибо)

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Можно решить с применением дискриминанта: Выражение: x^2-7*x+6=0 Решаем уравнение x^2-7*x+6=0: Квадратное уравнение, решаем относительно x: Ищем дискриминант:D=(-7)^2-4*1*6=49-4*6=49-24=25; Дискриминант больше 0, уравнение имеет 2 корня: x_1=(√25-(-7))/(2*1)=(5-(-7))/2=(5+7)/2=12/2=6; x_2=(-√25-(-7))/(2*1)=(-5-(-7))/2=(-5+7)/2=2/2=1.