Тим, Том и Джим-тройняшки (три брата, родившиеся в один день). Их братья двойняшки Д??он и Джеймс Младше ровно на три года. А кому из следующих чисел быть равна сумма возрастов братьев? (А)36 В(53) (С)76 (D)89 (E)92

Гость: Гость:

Х количество лет одного из тройняшек х-3 количество лет одного из двойняшек 3х+2(х-3)=3х+2х-6= 5х-6 методом подбора попробуем узнать нужное число чтобы получить 36 надо как минимум 5*8: 5*8-6=34 5*9-6=39 значит не А чтобы получить 53 надо 5*11: 5*11-6=49 5*12-6=54 значит не В и т.д. 5*16-6=74 5*17-6=79 не С 5*19-6=89 подходит D проверим последнее число 5*20-6=94 не Е Наш ответ - D(89) - тройняшкам по 19лет , двойняшкам по 16 лет