Помогите пожалуйста с номером 29
Математика
Помогите пожалуйста с номером 29
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по условию получается, что в трех вагонах, которые идут подряд едут либо 10, либо 16 пассажиров. Также получается в двух крайних вагонах.Получается, что сравнивая количество пассажиров в первых двух вагонах и в первых трех вагонах, получается, что в трех вагонах пассажиров будет больше, т.к. третий вагон не пустой. Значит в первых двух вместе едет 10 человек, а в третьем - 6 человек. Также можно и сказать про 4 и 5 вагон. Получается, что всего в поезде едут 10+6+10 = 26 пассажиров
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