Начерти прямоугольник, периметр которого равен 72мм, заштрихуй 3/4 части прямоугольника. Чему равен площадь 1/4 этого прямоугольника, если одна из сторон равна 28мм

Гость: Гость:

Вторая сторона будет равна х+28=72/2 х=36-28 х=8 мм Площадь 1/4 этого прямоугольника будет равна, если одна из сторон равна 28 мм, то вторая сторона будет равна 8/4=2 мм S=28*2=56 мм кв