Вычислить : 5^7 -------- * 5^-2 25^2 3^-4*3^-9 -------------- 9^-6

Алгебра
Вычислить : 5^7 -------- * 5^-2 25^2 3^-4*3^-9 -------------- 9^-6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5⁷/ 25² * 5⁻² = 5⁷/ 5⁴ * 1/5² = 5⁷/ (5⁴ *5²)=5⁷⁻⁶ = 5(3⁻⁴ * 3⁻⁹)/ 9⁻⁶ = 3⁻¹³ / 3⁻¹² = 3⁻¹³⁺¹² = 3⁻¹ = 1/3

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