На одной стороне треугольника взято 20 точек, на другой 30, на третьей 15. ни одна из т??чек не является вершиной треугольника. сколько существует треугольника с вершинами в этих точках?

Математика

На одной стороне треугольника взято 20 точек, на другой 30, на третьей 15. ни одна из т??чек не является вершиной треугольника. сколько существует треугольника с вершинами в этих точках?

Автор: Гость