На одной стороне треугольника взято 20 точек, на другой 30, на третьей 15. ни одна из т??чек не является вершиной треугольника. сколько существует треугольника с вершинами в этих точках?
Математика
На одной стороне треугольника взято 20 точек, на другой 30, на третьей 15. ни одна из т??чек не является вершиной треугольника. сколько существует треугольника с вершинами в этих точках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сушществует ТРИ треугольника
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