. Какая часть речи образуется при помощи суффиксов –тельн-, -н-, -лив-, -чив-, -оват-, -еньк-? Приведите примеры
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. Какая часть речи образуется при помощи суффиксов –тельн-, -н-, -лив-, -чив-, -оват-, -еньк-? Приведите примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прилагательное. Например: числительный, главный, находчивый, маловат, хорошенький. Они отвечают на вопрос какой? какая? какое? какие?
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