Подберите 10 пар слов с парным глухими и звонкими согласным

Гость: Гость:

Дубки (ср. дубы, дубок), тряпка (тряпок, тряпочка, тряпица, тряпьё), купца (купец), овца (овец), ловкий (ловок), рукавчик (рукава), шкафчик (шкафы), низкий (низок), миска (мисок), Васька (Вася), Кузька (Кузя, Кузьма), кадка (кадок), меткий (меток), когти (коготь), локти (локоть), бегство (бегу, беглый), ложка (ложек, ложечка), комнатушка (комнатушек), крылышко (крылышек); ср. вперемежку (перемежаться) ивперемешку (перемешать), супчик (супы) и субчик (субъект);дуб (ср. дуба, дубок), глуп (глупа, глупый), грабь(грабить), сыпь (сыпать), нос (носы), воз (возы), год (года), крот (крота), женат (женатый), рукав (рукава), кровь (крови, кровью), штраф (штрафы, штрафовать, штрафной), вымок (вымокать, мокнуть, мокрый), синяк(синяки), мог (могут, могла), малыш (малыша, малышня), монтаж (монтажа, монтажный), дрожь (дрожи, дрожать); ср. изморозь (изморози, морозы, морозить) и изморось (измороси, моросить);