Подбери и запеши по два имени существительных к суффиксам еньк ик ок тель ник ищ ю??к чик оньк

Русский язык
Подбери и запеши по два имени существительных к суффиксам еньк ик ок тель ник ищ ю??к чик оньк
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Беленький умненький ключик пончик
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