Подбери предметы приборы, детали, препараты действие которых сходно с работой перечисленных органов и веществ

Окружающий мир
Подбери предметы приборы, детали, препараты действие которых сходно с работой перечисленных органов и веществ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Чувствительные клетки: сенсорные панели управления(например телефон,планшет),2.Нервы: провода (электрические),3.Мозг: процессор(от компьютера),4.Гормоны: электрический ток(заставляет работать системы),5.Управляемые органы: мышь от клавиатуры.
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