Подберите и запишите пять фразеологизмов в котором содержится личные местоимени?? .
Русский язык
Подберите и запишите пять фразеологизмов в котором содержится личные местоимени?? .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он остался с носом, кусать себе локти, мерить на свой аршин, все свое нашу с собой, в чужой монастырь со своим уставом не ходят.
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