Подберите к каждому имени существительному подходящее по смыслу имя прилагатель??ое. Запишите составленные словосочетание. Вставьте пропущенные буквы. Выделите окончание имён прилагательных. Интересн... экскурсия, дальн... д....

Русский язык

Подберите к каждому имени существительному подходящее по смыслу имя прилагатель??ое. Запишите составленные словосочетание. Вставьте пропущенные буквы. Выделите окончание имён прилагательных. Интересн... экскурсия, дальн... д.рога, ... б.седа, ... сир.нь, ... меб.ль, ... р.кета, ... б.бл..тека, ... пш.ница, ... ф.мил.я, ... м.рковь, ... д.ревня, ... гв.здика.

Автор: Гость