Подберите слова,которые соответствуют данным схемам: Преставка,корень,окончани??. Корень,суффикс,окончание. Корень,окончание. Ко всем схемам по 4 слова.

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Подберите слова,которые соответствуют данным схемам: Преставка,корень,окончани??. Корень,суффикс,окончание. Корень,окончание. Ко всем схемам по 4 слова.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Без-волос-ый, без-вкусн-ый, без-подобн-ый, не-интересн-ый. 2) Лес-н-ой, тетрад-к-а, крас-ив-ый, ужас-н-ый.  3) Лис-а, лес-а, кос-а, вес-ы.
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