Подчеркни в тексте слова с противоположным значением.(Часы обычно имеют две стрелки.Минутная стрелка длинная,а часовая-короткая.Одна ходит по кругу быстро,а другая медленно.)

Русский язык

Подчеркни в тексте слова с противоположным значением.(Часы обычно имеют две стрелки.Минутная стрелка длинная,а часовая-короткая.Одна ходит по кругу быстро,а другая медленно.)

Автор: Гость