Подчеркните союзные слова как члены преложения пожалуйста В окружении крутых холмов, сочной зелени и извилистых речных лент, высятся каменные здания Вильнюса, который на протяжении столетий был сердцем экономической политичес...

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Подчеркните союзные слова как члены преложения пожалуйста В окружении крутых холмов, сочной зелени и извилистых речных лент, высятся каменные здания Вильнюса, который на протяжении столетий был сердцем экономической политической и культурной жизни Литвы. Едва ли найдется на свете много городов, где бы природа -мать в виде естественных холмов, сосновых рощиц и душистых березняков, вступила в самый центр города, не убоялась шума и суеты, и пребывала бы в своем диком состоянии.

Автор: Гость