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Поделить на слоги слово обновленье
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Поделить на слоги слово обновленье
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Ответ(ы):
Гость:
Об-нов-лень-е. "-" разделяет слоги.
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