Подготовьтесь к проведению конференции на тему "Что мы узнали о словах русского я??ыка". Для сообщения выберите любую группу слов (однозначные и многозначные слова, синонимы, антонимы, омонимы, устаревшие и новые слова, фразеол...
Русский язык
Подготовьтесь к проведению конференции на тему "Что мы узнали о словах русского я??ыка". Для сообщения выберите любую группу слов (однозначные и многозначные слова, синонимы, антонимы, омонимы, устаревшие и новые слова, фразеологизмы). Для иллюстрации можно использовать словари, рисунки. даю 15 баллов.;)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы научились писать , уметь склонять ,выделять
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