подобрать и записать подходящие по смыслу слова обезьяна венчающий 10 вызов из одних словах должны быть и сочетания чаша

Русский язык
подобрать и записать подходящие по смыслу слова обезьяна венчающий 10 вызов из одних словах должны быть и сочетания чаша
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коровы мыЧАт, мыши пиЩАт, часы стуЧАт, морозы треЩАт, львы рыЧАт, врачи леЧАт, ручейки журЧАт.
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