Подскажите пожалуйста сколько будет в 7 т 6 ц - центнеров ( то есть выразить 7 т 6 ц в центнеры) и сколько в 9000 кг центнеров!!! Помогите пожалуйста, заранее спасибо!!

Математика
Подскажите пожалуйста сколько будет в 7 т 6 ц - центнеров ( то есть выразить 7 т 6 ц в центнеры) и сколько в 9000 кг центнеров!!! Помогите пожалуйста, заранее спасибо!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
9000 кг= 90ц 7т и 6ц = 76ц или 7600кг
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