Подскажите пожалуйста сколько будет в 7 т 6 ц - центнеров ( то есть выразить 7 т 6 ц в центнеры) и сколько в 9000 кг центнеров!!! Помогите пожалуйста, заранее спасибо!!

Математика

Подскажите пожалуйста сколько будет в 7 т 6 ц - центнеров ( то есть выразить 7 т 6 ц в центнеры) и сколько в 9000 кг центнеров!!! Помогите пожалуйста, заранее спасибо!!

Автор: Гость