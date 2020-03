Подскажите пожалуйста стих на английском языке (где-нибудь 7-8 строчек)с переводом,и желательно что бы было написано как читается каждое слово. Буду очень признательна♥

Гость: Гость:

A summer day Has rain or sun, But either way I find it fun. To stand in rain That/s pouring down Or lie in sun That paints me brown.В летний день Бывает дождь или солнце. Но в любом случае, Это весело. Стоять под дождем Который с неба льет, Или лежать под солнцем, Загорать. In summer I like to play outside. In summer I like to go to the seaside. I like to pick up shells, To put them on the shelf. That’s what I like to do sometimes, When it comes the summertime.Летом я люблю игратьна улице. Летом я люблю ходить на пляж. Мне нравится искать ракушки, И раставлять их на шкафу. Вот что мне нравится иногда делать, Когда приходит лето.