Если 1 марта был понедельник кто какой день недели будет 31 марта
Математика
Если 1 марта был понедельник кто какой день недели будет 31 марта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 1 марта - понедельник то 31 марта - среда
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