Сколько будет 2 1/8*11/17!??

Математика
Сколько будет 2 1/8*11/17!??
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Гость:
Ответ:21/8*11/17=231/136
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