Задание 135 помогите решить

Гость: Гость:

А чем помогать то? чертишь треугольник какой душе угодно. 1)линейкой пользоваться умеешь, измеришь медиана делит сторону пополам. на стороне АВ отмеряешь половину и называешь сею точку D, далее проводишь линию от точки С до D. 2)высота-перпендикуляр (кратчайшее растояние) от точки до прямой. под прямым углом прикладываешь линейку от точки С к стороне АВ, проводишь линию, точку, где линия пересекла АВ называешь Е. 3)измеряешь угол. в отверстие посередине помещаешь точку, одну из сторон треугольника с одной из сторон транспортира соединяешь, 2 сторона треугольника покажет на цифру которая является углом данного угла. биссектриса делит угол пополам. угол который измерил делишь пополам, нахрдишь эту цифру на транспортире (предварительно положив его так же как когда измерял угол), проводишь прямую из угла который измерял так, чтобы получившаяся биссектриса показывала на получившийся половинчатый угол. Все.