Капитанская дочка тема рыцарство петра гринева.можно кратко как начать,про что написать

Литература
Капитанская дочка тема рыцарство петра гринева.можно кратко как начать,про что написать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну начни с того что Пушкин написал капитанскую дочку в ... году . описывается время ....-.... Пётр Гринёв молодой парень который попадает на службу , влюбляется , но начинеюается жестокое время ,время востание под руководительством Пугачева
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